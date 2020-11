De boodschap van breien was nog nooit zo relevant als nu: ‘Mensen hebben contact nodig’

Stel: na dertig jaar ontploft je huwelijk. En kom je erachter dat je man niet eerlijk is geweest. Dat hij gelogen heeft over zijn financiële toestand en torenhoge schulden heeft. Schulden die jij, omdat je voor de Britse wet met hem bent getrouwd, ook in volle glorie op je eigen bord krijgt. Wat doe je in zo’n geval? Haren uit je hoofd trekken? Huilend in bed kruipen? Aan de drank gaan?

Loretta Napoleoni, wie bovenstaande een paar jaar geleden overkwam, deed wat anders. Ze pakte een paar naalden en een bol wol en sloeg als een malle aan het breien. ‘Dat is therapeutisch en helend’, zegt Napoleoni aan de telefoon vanuit Londen. ‘Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hoofd bij elkaar hield en mijn trauma kon verwerken, zonder aan de pillen t..

