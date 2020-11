Liesbeth (39) kwam na haar scheiding dichter bij God: ‘Maar ik moet als moeder alles zelf uitvogelen’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Liesbeth Scholtus (39) uit Dronten. Ze is een van de eerste vrouwelijke diakenen in haar kerkelijke gemeente, is alleenstaande moeder en werkt als category-manager bij een groothandel voor fietsen en fietsaccessoires.

‘In mijn kerkelijke gemeente in Dronten ben ik samen met een andere vrouw de eerste vrouwelijke diaken. Ik had wel meegekregen dat onze vrijgemaakt-gereformeerde gemeente vrouwen in het ambt van diaken toeliet, maar zelf had ik hier totaal nog niet over nagedacht. Toen ik gebeld werd, was ik dan ook enorm verrast. Ik heb getwijfeld of ik wel diaken wilde zijn, want ik werk vier dagen per week, heb het al best druk en ben alleenstaande moeder. Daarom heb ik ruim de tijd genomen om na te denken en te bidden. Het voelde goed om deze stap te zetten.

Mijn secretariële taken als diaken kan ik grotendeels vanuit huis op mijn eigen tijden uitvoeren, ik hoef alleen voor vergaderingen de deur uit. Dat is fijn, want ik wil mijn zoon van elf jaar oud..

