Wie single is, voelt zich altijd op nummer twee staan bij anderen. Wat kun je daar aan doen?

Anja de Jong: 'Ik was altijd onderweg: volleyballen, werken, naar vrienden toe. En als ik dan thuiskwam, was er een zwart gat.'

De keuze is reuze vandaag: bij de koffie biedt Anja de Jong (61) een grote mergpijp of een grote roze koek inclusief schoteltje tegen het kruimelen aan. Ze glimlacht als ze de verslaggever ziet twijfelen. Haar gastvrije aanbod kan hij niet weerstaan. In de woonkamer van de rijtjeswoning in Bergambacht hangen boven de schouw vier vierkante schilderijen met daarop de teksten ‘faith’, ‘friends’, ‘family’ en ‘hope’. En zo zijn er meer soortgelijke kreten te vinden waar De Jong zich in haar huis mee omringt.

De beuken gefineerde boekenkastenwand tegenover de kachel springt in het oog. ‘Lezen deed ik thuis op de boerderij al. Dan kroop ik achter de kolenkachel en was ik zo vertrokken’, verklaart De Jong, terwijl ze een kop koffie op de salontaf..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .