Als stadsecoloog moet je af en toe knokken. Is het niet tegen het oprukkend beton, dan is het wel tegen woekerende planten

Het groene hart klopt in de steden. De natuur doet het er soms beter dan op het platteland. Ik vraag in de vier grote steden aan de mensen ‘van het groen’ hoe ze het doen. Vandaag: Den Haag.

Als een stad nog meer huizen wil bouwen en dat heel mooi ‘verdichtingsbeleid’ noemt, dan weet je al genoeg. Dan gaat dat al gauw ten koste van het groen. Maar in Den Haag – de dichtstbevolkte stad van ons land - steekt stadsecoloog Esther Vogelaar (41) dan met liefde haar hand op. ‘Dat betekent veel praten ja, en het zijn kleine stapjes, maar het werkt’.

Zijn jullie van de gemeente, vraagt bewoner Marc Klunhaar, die ons langs waterloop de Schenk ziet staan en naar buiten komt. ‘Ik wel’, zegt Vogelaar. We zijn in de wijk Mariahoeve. Hij grijpt haar aanwezigheid meteen aan om over de groenstrook voor zijn huis te beginnen. Daar zijn een paar struiken niet goed aangeslagen. Hij zit bij Vogelaar meteen goed, want zij is nauw betrokken geweest..

