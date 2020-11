'De verzameling biedt mij rust en bezinning'

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar alles wat te maken heeft met Maria, de moeder van Jezus. Ik heb een slaapkamer vol met spulletjes. Eerst stond alles op een paar planken, maar dat gaat nu niet meer. Ik heb 153 rozenkransen, heel wat kaarten en ongeveer vijftien beelden van Maria, veelal met het kindje Jezus in haar armen. Daarnaast heb ik vijf mappen vol met gedichten en gebeden. Ik had alles ingeplakt met dubbelzijdig plakband, maar dat werd lelijk. Nu schrijf ik het allemaal over. Dat is wel een hoop werk, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het fijn om ermee bezig te zijn en bovendien heb ik tijd over vanwege de coronacrisis. Soms trek ik me even terug in de slaapkamer met mijn verzameling. Dat is een moment van rust en bezinning. Maria..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .