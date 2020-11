'Het is goed om één dag per week op elkaar aangewezen te zijn’

Als zevende dag van de week is de zaterdag voor opperrabbijn Binyomin Jacobs (71) een bijzondere dag: hij viert dan de sjabbat. Die begint vrijdagavond, voordat het gaat schemeren, met het aansteken van de kaarsen. ‘Dat doet mijn vrouw altijd. We dragen dan onze speciale sjabbatkleren en eten aan een prachtig gedekte tafel. De maaltijd op sjabbat is uitgebreid en duurt soms uren, mijn vrouw staat er hele vrijdag voor in de keuken. Natuurlijk eten we niet constant: we zitten samen aan tafel en zingen speciale liederen die horen bij de sjabbat.’ Op deze dag gebruikt Jacobs geen telefoon en e-mail. ‘Eén dag wegblijven uit de dagelijkse sleur is goed voor ieders psyche. Helemaal als je kinderen hebt, is het goed om één dag per week op elkaar aangewezen te zijn.’