Ananda en Anne-Wytske leerden elkaar kennen op hun dieptepunt. Nu herstellen ze samen van hun eetstoornis

Ananda de Jager (26) is model in Milaan als haar Nederlandse trainer appt of Anne-Wytske Hoekstra (25) bij haar mag logeren. Ananda: ‘Ik dacht: hoe vet, dan heb ik Holland’s Next Top Model over de vloer.’ Sindsdien appen ze elkaar elke dag en herstellen ze samen van hun eetstoornis.

Anne-Wytske (l.): ‘Ook al lopen we een ander pad, we helpen elkaar de ladder op door alles met elkaar te delen, want er kunnen ook lessen voor de ander tussen zitten.’

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.



Op haar sokken zwaait Ananda de Jager de voordeur open van het ouderlijk huis van Anne-Wytske Hoekstra in Oosterbeek. ‘Welkom!’

Anne-Wytske is net terug uit Sint Maarten, waar ze twee jaar een kantoorbaan had. ‘Ik mis het Caribische weer en mijn vrienden daar’, vertelt ze als ze in kleermakerszit bij Ananda op een grote bank ploft. ‘Maar ik ben toe aan een volgend hoofdstuk. Misschien is dat in Nederland, misschien is het ergens anders. Mijn leven bestaat uit hoofdstukken.’

Ananda knikt. ‘Ik heb ook het idee dat ik al tien levens heb geleefd.’ Ze lachen bij het zien van een verwonderde blik. Ananda is 26 en Anne-Wytske 25.

Eén leven is volgens Anan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .