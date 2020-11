Ouderenportret: ‘Van de oorlog weet ik bijna elke dag nog wat er gebeurde’

‘Ik ben net voor de crisistijd geboren, in 1929. Toen de oorlog uitbrak, was ik elf jaar. Ik kan me de oorlogsjaren goed herinneren. We woonden in een mooi groot huis in ‘s-Gravenzande. Mijn vader was daar kweker. Omdat de Duitsers een invasie verwachten, groeven ze vlak bij ons huis enorme tankvallen, van wel dertig meter breed. Alles wat in de weg stond moest weg, dus ons huis helaas ook. We kwamen letterlijk tussen wal en schip terecht, want in ‘s-Gravenzande konden we niet meer wonen. Toen zijn we uiteindelijk in Naaldwijk terechtgekomen, waar mijn vader de kwekerij kon voortzetten.

In de oorlogsjaren was er bij ons een Duitse officier ingekwartierd. Hij nam eens een zak erwten mee, waar mijn moeder erwtensoep van maakte. Voordat we a..

