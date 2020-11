Marcel van de Ven: ‘Rust is een wapen dat nooit weigert. Vaak is langzaam snel genoeg’

Marcel van de Ven is bekend van het tv-programma Hunted, waarbij deelnemers 21 dagen uit handen van rechercheurs proberen te blijven. Dat valt niet mee. Al was het maar doordat Van de Ven undercoveragent was bij een geheime eenheid die zware criminaliteit bestreed. Hij schreef er een pakkend boek over.

Op straat viel hij niet snel op, behalve als fysiek fit persoon. Niet opvallen was jarenlang zijn leven. De selectie voor de undercovereenheid was zwaar, ongeveer zoals die van commando’s. Maar opgeven stond niet in zijn woordenboek. ‘Ik dacht: het zal míj niet gebeuren dat ze mij afwijzen. Daarom trainde ik hard.’ Het doel van het geheime team: de misdaad bestrijden op nieuwe manieren, met nieuwe middelen. ‘Wij zorgden vaak voor het laatste puzzelstukje in een rechercheonderzoek.’

Wijsheid

‘Wat is wijsheid? Wijsheid was geweest: na vier jaar stoppen. Wijsheid was misschien zelfs geweest als ik hier niet eens aan begonnen was. Het heeft veel gegeven, maar het heeft me ook heel veel gekost. Dat zag ik achteraf. Voor mijzelf was meedoen en t..

