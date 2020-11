Golvenjager op Texel. ‘Hoe trager een golf omslaat, hoe mooier’

Gelos Michailidis is in de greep van de Texelse branding. Hij schildert golven, zo levensecht dat je denkt dat zijn schilderijen foto’s zijn.

Een schildercursus heeft Gelos Michailidis (52) nooit gevolgd. Tot zijn veertigste maakte hij geen enkel schilderij – afgezien van wat graffiti toen hij achttien was. Toen er in 2010 op een kunstbeurs bij een van zijn schilderijen werd gesproken over de ‘stofuitdrukking’, had Michailidis geen idee wat er werd bedoeld. Vaktermen zijn hem vreemd. ‘Ik doe veel onbewust.’ Maar dat zijn werk vorig jaar op kunstbeurs PAN in Amsterdam hing, zegt iets over wat hij in tien jaar heeft bereikt.

Ik spreek met hem af bij zijn atelier in de Koog op Texel. Vanaf de Brink steken we het duinpad in. We lopen het rondje dat Michailidis dagelijks maakt, als hij hier van september tot maart is. Een inspiratierondje, op weg naar het strand, naar de golven. De ..

