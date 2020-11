Carola trouwde met de broer van haar overleden man: ‘Ik was nog aan het rouwen en voelde ook verliefdheid’

Het ene moment pakken Carola en Jaap nog sinterklaascadeautjes in, het volgende moment valt hij op de grond en is hij er niet meer. Jaap overlijdt begin december 2002 aan een hartstilstand. Carola’s zwangerschapsverlof zit er net op na de geboorte van dochter Simone. Zoons Robert, Fernand en Wessel zijn respectievelijk elf, zes en vier jaar oud. ‘Het was voor het eerst dat ik zo dichtbij met de dood werd geconfronteerd. Onze ouders leefden nog; ik had enkel meegemaakt dat een opa of oma overleed. Het was schokkend’, begint ze. ‘Ik was 36 en mijn rol veranderde ineens van echtgenote naar weduwe en alleenstaande moeder. Ik dacht dat mijn leven voorbij was. Ik had nog één doel voor ogen en dat was te zorgen dat mijn kinderen goed opgroeiden.’

