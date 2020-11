Jullie willen groen? Dan ga je er zelf maar wat voor doen, zei de gemeente Rotterdam. En zo ontstond er een mooie tuin

Het groene hart klopt in de steden. De natuur doet het er soms beter dan op het platteland. Ik vraag in de vier grote steden aan de mensen ‘van het groen’ wat er bij hen gebeurt. Vandaag: Rotterdam.

Jan van den Enk bij 'zijn' tuin in Rotterdam. 'In het streven burgers erbij te betrekken, ga je soms verder dan je van plan was.'

Als je 36 jaar verantwoordelijk bent voor het groen in Rotterdam, dan heb je heel wat groene trends voorbij zien komen. Ik praat met Jan van den Enk (62), die op dit moment bij het ingenieursbureau van de gemeente werkt – daar waar de groenplannen bedacht en uitgetekend worden.

Gemeenten vertellen natuurlijk maar al te graag hoe groen ze zijn en wat ze daar allemaal voor doen. Alsof elke boom of struik heilig is. Maar Van den Enk weet ook wel dat de gemeente soms een zetje moet krijgen. Zoals in 2000 in de Schoonderloostraat in de wijk Delfshaven. Een stuk grond, waar tot 1976 de Petruskerk stond, leek ideaal voor huizenbouw. Het had een tijd braak gelegen en heette daarom het ‘Het Gat van Schoonderloo’. Van den Enk: ‘Maar een buurtbewone..

