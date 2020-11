‘Ploggers’ gaan op zoek naar afval tijdens het hardlopen en verzamelen tot wel 45 kilo afval op een avond

Het is zaterdagochtend halftien en bij Utrecht-Centraal heeft zich een aantal hardlopers verzameld. Ze gaan ploggen: rennen en afval opruimen. Hun werkterrein voor vandaag: de Amsterdamse Straatweg en de Singel. ‘Daar een leeg flesje bier!’, klinkt het al snel. ‘Vergeet dat pakje sigaretten niet’ en ‘kijk, het eerste mondkapje van de dag’. We zijn begonnen en de ploggers zijn vanaf moment één helemaal in hun element. Hardlopen en afval rapen is hun sport geworden.

‘Ik wilde graag iets nieuws doen’, zegt Jeroen Hoeboer (27). ‘Via sociale media kwam ik toen ploggen tegen en ik dacht: dat is echt iets voor mij. Het is sportief, het is gezellig, je doet het buiten en je doet iets goeds voor de natuur.’ Dat moesten vast meer mensen leuk vinden..

