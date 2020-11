Schrijver Kluun: ‘Het getuigt van intellectuele domheid om God te ontkennen’

‘Geboren in 1964, groeide ik op in de naweeën van de tijd waarin de Rooms-Katholieke Kerk allesbepalend was in mijn geboorteplaats Tilburg. Mijn ouders gingen al nauwelijks meer naar de mis. Wel zat ik op een katholieke jongensschool. Het schoolgebouw stond naast de kerk aan de Hasseltstraat, waar ik als tienjarige jongen misdienaar werd. Ik moest opdraven bij de doordeweekse missen en bij begrafenissen. Moet je nagaan, was ik 10 jaar en stond ik naast een kist, vaak te ginnegappen samen met een vriendje, want iedere jongen in de klas werd misdienaar. Het was net zoiets als op voetbal gaan.

Ik heb geen slechte herinneringen aan de kerk, hoewel het klassieke Brabantse kerkgebouw - het is nu een wijkcentrum - een wat lugubere uitstraling ha..

