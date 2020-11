'Die geur, dat was een feestje'

‘Mijn vroegste herinnering is dat ik met mijn oma in de keuken sta om groentesoep te maken. Ik was toen zes jaar. Mijn oma gebruikte allerlei groenten en kruiden uit eigen tuin, die goed gewassen moesten worden. Zo gingen er prei, selderij en peterselie in de soep, en nog veel meer. Doordat oma zoveel verschillende soorten groenten gebruikte, ontstond er een heel stevige, volle soep.

kaasschaaf

Ik mocht de wortels schrappen. Wel met een kaasschaaf, want dat was veiliger voor een zesjarige. Voor oma de groenten in de pan deed, kookte ze eerst ringworst, een heel lange runderworst. Het schuim schepte ze van het water af, maar het water in de pan had dus de smaak van de worst. Dat vormde de basis voor de groentesoep. Die geur, dat was e..

