'Soms neus ik een avond in mijn boeken'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Homme Peereboom (70) uit Kampen.

Wat verzamelt u?

‘Ik heb 230 plakboeken vol met kerknieuws van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Alle informatie die ik over dit kerkverband kon vinden, staat erin. Zo heb ik portretfoto’s van ongeveer 95 procent van de predikanten. Daarnaast heb ik vastgelegd wanneer een bepaalde dominee intrede deed en met welke tekst hij bevestigd werd. Als een predikant met emeritaat ging, werd er vaak een halve pagina in het Nederlands Dagblad aan hem gewijd. Die knipte ik dan uit en die ging in mijn verzameling. Ook heb ik alle overlijdensadvertenties en dankbetuigingen van predikanten bewaard. Er zijn meer mensen die kerknieuws van de GKv sparen, maar ik durf wel te beweren dat ik de meest complete verzameling heb. De meeste..

