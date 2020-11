‘In een cabrio zie je veel meer’

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van voormalig docent en marineman Jan de Bruijne uit Sommelsdijk.

Hoewel Jan de Bruijne (72) vrijwel alleen Duitse auto’s bezat, begon zijn autoliefde met een Amerikaan. ‘Dat was de ambulance van het ziekenhuis in Terneuzen die mijn opa reed. In Zaamslag, waar wij woonden, wist ik als kind: als je de sirene hoort dan komt opa voorbij. Het leverde nog wat spektakel op toen hij na zijn pensionering voor zichzelf een auto kocht, een Simca 1000. Opa lette totaal niet op het verkeer, want iedereen ging toch altijd voor hem aan de kant ... In de mist bleek hij eens op het fietspad te rijden – ..

