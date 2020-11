Slechtziende Tineke en slechthorende Jannet zijn elkaars ogen en oren: ‘Bij de gebedsgroep voelden we elkaar aan’

Vriendinnen Jannet Veldkamp (l.) en Tineke Postma uit Haren: 'We hebben elkaar in het diepe ontmoet.'

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.



De vriendschap tussen Tineke Postma (58) en Jannet Veldkamp (46) ontstond zeven jaar geleden. De vrouwen leerden elkaar kennen op een interkerkelijke gebedsgroep in Haren. ‘Als we elkaar toen niet ontmoet hadden, waren we nooit vriendinnen geworden’, vertelt Tineke. En dat terwijl ze lid waren van dezelfde kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Haren. ‘We kenden elkaar niet eens vanuit de kerk.’

Tineke – getrouwd met Henk – is de oudste van de twee vriendinnen. Ze heeft een erfelijke ziekte en is geboren met staar. ‘Daardoor heb ik nu nystagmus; mijn ogen gaan aldoor heen en weer om zich scherp te stellen. Ik heb geïmplanteerde lenzen van plu..

