Duurzaamheidsexpert Marieke Eyskoot: ‘Soms vind ik mezelf dapper, maar ik zou het vaker moeten zijn’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Hoop

‘Zelf heb ik geen kinderen en ik ga die waarschijnlijk ook niet krijgen, maar ik vind het heel eervol dat ik een boek heb mogen maken voor kinderen. Zo kan ik iets nalaten, doorgeven hoe belangrijk het is om met respect voor iedereen en de wereld te leven, gericht op de toekomst. Ik hoop dat ze zo zelf keuzes kunnen maken en zien dat het niet per se hoeft op de manier die we nu met zijn allen bedacht hebben – want dat is ook maar bedacht. Ik weet zeker dat het anders kan. Wij hebben deze wereld gemaakt, dus kunnen wij hem ook veranderen. De jeugd geeft mij hoop. Dat zij nee zeggen tegen dingen waar wij aan gewend zijn, hoe ze ..

