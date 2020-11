Ouderenportret: ‘Het geloof net als sporten. Wie niet oefent, zakt af’

‘Mijn vader had tuberculose tijdens de oorlogsjaren en hij was opgenomen in Sanatorium Sonnevanck in Harderwijk. Mijn broers, zussen en ik hadden het ook, maar wij bleven thuis. De hele dag lagen we op bed. Ik weet daar niet meer zo veel van. Het enige wat ik me kan herinneren is dat we bij mijn oudste zus in bed kropen, omdat zij zo mooi verhalen kon vertellen. De dokter schold dan op ons, want het was natuurlijk de bedoeling dat we stil bleven liggen en ons niet inspanden.

Ik heb mijn moeder nooit horen klagen, maar ik weet dat zij het moeilijk had. We woonden op Urk en als ze mijn vader wilde bezoeken, nam ze de botter naar de overkant. Daar moest je maar zien hoe je verder kwam, want het openbaar vervoer was toen niet zo goed geregeld..

