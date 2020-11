In twintig jaar je eigen dorpsbos van twaalf hectare. Het kan

Een natuurgebied van 12 hectare maken in je eigen woonplaats. De Friese biologieleraar Hans van de Water uit Heeg kreeg het voor elkaar.

beeld nd

beeld nd

Het begon twintig jaar geleden. Er stond een herindeling van het landschap in Zuidwest Friesland op stapel en er was een potje met 100.000 gulden voor ‘groen’. Of Heeg een dorpsbos wilde ... Eerst leek het geld te moeten worden verdeeld, maar de twee naburige dorpen Nijland en Scharnegoutum deden niet mee. Ze waren bang dat de bomen het uitzicht zouden bederven.

Hans van de Water (65), biologieleraar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, greep z’n kans. In drie jaar tijd, en met heel veel hulp, van onder andere ‘de bosbouwschool’ in Velp, creëerde hij een bos.

‘Ik wilde in ieder geval niet alleen wat populieren bij elkaar zetten. Dan zou het een veredeld hondentoilet worden. Ik wilde natuur, vertelt hij als we over een schelpenpad ..

