Tante Wil was elf jaar, toen ze haar vader weg zag lopen van haar moeder

Mijn man heeft een oude tante, tante Wil. Ze is de halfzus van zijn vader. Ze is 89, maar heeft de spirit van een jonge deerne. Deze tante is inmiddels verworden tot een fenomeen. Ze is lief en fel en lacht keihard om haar eigen grapjes, met een schraperige hoestlach van iemand die te lang heeft gerookt.

Tante Wil is vaak heel grappig, zonder dat ze het zelf in de gaten heeft. Ik herinner me nog goed een telefoongesprekje van een paar jaar geleden. ‘Ja Cocky,’ zei ze ernstig, ‘tante Wil wordt ook een dagje ouder. De dokter zei: ‘Mevrouw, uw geheugen laat u in de steek.”’ ‘Ach toch,’ zei ik. Daarna praatten we wat over de kinderen en het weer, ze zei dat het zo’n beetje loopt, zoals ze dat altijd zegt (want tante Wil klaagt van nature niet graag). ‘Maar ja,’ sloot ze ons gesprekje af, ‘tante Wil wordt ook een dagje ouder. Weet je wat de dokter zei? Hij zei: ‘Mevrouw, uw geheugen laat u in de steek.”’

Tante Wil heeft een heel groot hart. Ze is al jaren weduwe, maar heeft het nog vaak over haar man. ‘Wat zou ome Henk dit leuk hebben gevonden..

