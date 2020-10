Ongelijkheid is onnatuurlijk

Wie de geschiedenisboeken bestudeert, zou bijna denken dat mannelijke dominantie de ‘natuurlijke’ staat van de mens is. Maar dat klopt niet, laten Carel van Schaik en Kai Michel zien in hun boek De waarheid over Eva.

Hoe is het gekomen dat anno 2020, ook in veel kerken, vrouwen nog altijd voor gelijkberechtiging moeten vechten? Die vraag kregen evolutiebioloog Carel van Schaik en de Duitse historicus Kai Michel geregeld te horen toen zij lezingen gaven over hun vorige boek, Het Oerboek van de mens. Evolutie en Bijbel, dat de culturele ontwikkeling van de mens bespreekt.

Van Schaik - een geboren Rotterdammer, maar al jaren woonachtig in het Zwitserse Zürich - voert namens het auteursduo het woord. ‘Vrouwen, ook gelovige vrouwen, stelden ons vragen als: hoe is de onderdrukking van de vrouw begonnen? En waar komt deze vandaan? In ons nieuwe boek willen we daar antwoorden op geven.’ De ongelijkheid tussen man en vrouw is namelijk allesbeh..

