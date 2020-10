De zingeving van het gemeenteplantsoen

Het groene hart klopt in de steden. De natuur doet het er soms beter dan op het platteland. Ik vraag in de vier grote steden aan de mensen ‘van het groen’ waarom het zo goed gaat. Vandaag: Amsterdam.

'Heren, is er wat aan de hand?', roept een vrouw vanaf haar balkon. Twee mannen die naar een bloeiende klimop staan te kijken, waarvan eentje met een schrijfblok, dat wekt de indruk dat er iets op stapel staat. We kijken naar uw bloemen, roepen we. 'Kunt u harder praten. Ik versta u niet', roept zij terug.

Ik rijd samen met de Amsterdamse stadsecoloog Geert Timmermans (64) door de Watergraafsmeer. ‘De betrokkenheid van burgers op ‘het groen’ neemt toe’, zegt hij. ‘Het is als een soort zingeving. Niet religieus of zo. Maar er is wel veel actie. Stichtingen tot behoud van dit, en behoud van dat. Er is overal wat voor.’

Tegen de muur van het wooncomplex van de vrouw, die nog steeds naar ons ..

