Dertigersportret: ‘Ik ervaar het als een roeping om taboes te doorbreken’

‘Ik kom uit een net, gereformeerd gezin en had tot mijn zeventiende een stabiele en onbezorgde jeugd. Toen overleed mijn vader. Hij ging ’s ochtends naar zijn werk, zoals altijd, maar werd misselijk onderweg. Bij een benzinepomp stopte hij en op dat moment voelde hij zijn been niet meer. Hij belde naar huis en ik nam op. ‘Ik moet even naar het ziekenhuis’, zei hij. Mijn vader was heel rustig, dus ik maakte me geen zorgen en ging gewoon naar school. Maar daar werd ik uit de klas gehaald. Mijn vader was overleden. Waarschijnlijk heeft hij een herseninfarct gekregen, maar dat weten we niet zeker. Mijn moeder heeft nog met mijn vader in het ziekenhuis kunnen bidden, maar wij als kinderen konden geen afscheid nemen.

Veel mensen in onze woonpla..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .