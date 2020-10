Grote gezinnen liefdevol vastgelegd. ‘Je krijgt er veel warmte en gezelligheid voor terug’

Claudia Kamergorodski legde met haar camera grote gezinnen vast. Journalist Alice ten Napel interviewde de families over hun leven. Het intrigerende resultaat is te zien in het fotoboek ‘Heel Veel Liefde’.

De interviews en foto’s zijn gepubliceerd in onder andere Volkskrant Magazine, Ouders van Nu en Kek Mama. Een persoonlijke reden voor Ten Napel om aan dit project mee te werken, was om vooroordelen over grote gezinnen de wereld uit te helpen. ‘Mensen van buitenaf kunnen zich vaak moeilijk voorstellen dat een groot gezin leuk kan zijn. Daarnaast hebben ze vaak al een oordeel klaarstaan over de ouders. Ze denken dat ze streng religieus zijn of kinderen krijgen voor de kinderbijslag, maar in de praktijk ligt het heel anders. Ik heb zat gezinnen gesproken die niet gelovig zijn en de meeste families hebben meer dan genoeg inkomen, ook zonder de kinderbijslag.’ Ten Napel is moeder van vier kinderen. Zelf komt ze uit ..

