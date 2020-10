Hoe eerlijker het land, hoe hoger het salaris

Een verbetering van tien procent in ‘ethisch gedrag’ zou de economie down-under in totaal bijna 40 miljard euro per jaar extra opleveren. In een eerlijkere samenleving kan onder meer bespaard worden op toezichthouders in de financiële sector, waar jaarlijks veel geld aan wordt uitgegeven.

Over het algemeen is het onderlinge vertrouwen in Australië niet enorm groot, schrijven de onderzoekers. Slechts een kleine meerderheid van de Australiërs, 56 procent, is het eens met de stelling dat ‘de meeste mensen vertrouwd kunnen worden’. De onderzoekers snappen wel waar dit wantrouwen vandaan komt. Volgens hen voeden ethisch juiste keuzes van leidende instanties, zoals de overheid, het vertrouwen. En laat de Australische politiek de afgelopen jaren..

