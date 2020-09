‘Een patiënt staat nooit op zichzelf’

‘Als je de mensen achter de functies spreekt in de geestelijke gezondheidszorg, blijkt dat ze allemaal snakken naar verandering. Iedereen werkt keihard, maar de wachtlijsten blijven. Het is heel verdrietig om patiënten weg te sturen, ze tussen wal en schip te zien vallen, of ze niet de behandeling te kunnen geven die jou als psychiater het beste lijkt.’

Aan het woord is Carlijn Welten (32), voormalig Nederlandse hockey-international, inmiddels kinder- en jeugdpsychiater in opleiding en gezins- en relatietherapeut. Volgend voorjaar opent ze met psychiater en systeemtherapeut Niek Hayen een nieuw centrum voor kinderpsychiatrie in Haarlem: Het Huis. Daarin willen ze – met een team van tien collega’s – kinde..

