De eerste duizend dagen van een kind en smaak

Feit of Fabel: Als een kind voor het tweede levensjaar alles geproefd heeft, lust hij/zij later alles

Feit!

Hoewel álles misschien een beetje overdreven is, is het inderdaad zo dat deze periode heel belangrijk is voor de smaakontwikkeling. De eerste duizend dagen van een kind zijn zeer bepalend voor de ontwikkeling in het algemeen en ook specifiek voor de smaakontwikkeling. Er wordt dan niet gerekend vanaf de geboorte, maar al vanaf de conceptie. Ook wat een moeder eet tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode heeft dus al invloed op de smaakontwikkeling van het kind.

Goed om te weten is dat kinderen tien tot vijftien keer een nieuwe smaak moeten proeven voordat ze hem kunnen waarderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders gemiddeld vier keer een nieuwe smaak (bijvoorbeeld een bepaalde soort groente) aanbieden. Vaker aanbieden van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .