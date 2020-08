Hopelijk gaan we breder kijken dan dat we aanraking associëren met ongewenste intimiteit en seks

Hopelijk gaan we weer breder kijken dan dat we aanraken vooral associëren met ongewenste intimiteit en seks. En ik wil aanraking ook graag weghalen uit de oppervlakkigheid waarmee er soms over gesproken wordt. Zo van: je houdt ervan of niet, en daarmee zou dan zo’n beetje alles gezegd zijn. Alsof fysieke aanraking een leuk extraatje is voor wie graag knuffelt, maar net zo gemakkelijk gemist kan worden voor wie er minder mee heeft. Wanneer we door de coronacrisis gaan wennen aan fysieke afstand en we een verbod op aanraking gaan accepteren, dan pakken we niet maar een kers van de taart maar halen we er een basisingrediënt uit. De taart is daarna niet meer te eten. Zonder lichamelijke nabijheid en contact heb je geen leven.

