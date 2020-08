Hoe kan ik op mijn gewicht letten of wat afvallen (dat laatste mag eigenlijk niet) ten tijde van borstvoeding?

Allereerst even een misverstand wegnemen. Het is namelijk niet zo dat je helemaal niet mag afvallen als je borstvoeding geeft. Sterker nog: het is heel normaal dat je geleidelijk wat afvalt in de periode dat je je kindje voedt. Tijdens de zwangerschap is ongeveer 10 tot 15 kilogram gewichtstoename normaal. Behalve baby, baarmoeder, vocht, vruchtwater, placenta, bloed en borsten is dat ongeveer 1,5 tot 3 kilogram vet bij de moeder. Deze extra energievoorraad is bedoeld voor de borstvoedingsperiode. Als je borstvoeding geeft, verbruikt je lichaam ongeveer 500 kcal per dag meer dan normaal. Tijdens de zwangerschap wordt hiervoor dus al een voorraadje energie aangelegd. Als je die paar kilo kwijtraakt in het eerste jaar van je kindje is er n..

