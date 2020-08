B12 is de grootste uitdaging voor vegetariër

Ja, dat kan! Het is goed mogelijk om alle voedingsstoffen die je nodig hebt, binnen te krijgen zonder vlees. Minder vlees eten is goed voor dierwelzijn, milieu en voor de gezondheid. Als je helemaal geen vlees eet, is het wel belangrijk om op te letten dat je voldoende eiwit, ijzer en vitamine B12 gebruikt.

Vegetariërs hebben 20 procent meer eiwit nodig dan mensen die vlees eten. Dat komt omdat de eiwitten uit plantaardige producten minder lijken op ons lichaamseiwit dan de eiwitten uit vlees. Toch is de hoeveelheid eiwit in de praktijk bij gezonde vegetariërs zelden een probleem. De meeste mensen eten namelijk al een stuk meer eiwit dan strikt noodzakelijk is. Met zuivel, peulvruchten, noten en eieren is voldoende eiwit meestal..

