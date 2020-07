Hoe oud is een hond daadwerkelijk in mensenjaren?

Veel hondenbezitters zullen het rekentrucje kennen: een hondenjaar staat gelijk aan zeven mensenjaren. Een hond van 5 jaar is dan vergelijkbaar met een mens van 35. Maar die berekening klopt niet, zeggen onderzoekers van de universiteit van Californië in San Diego. In het tijdschrift Cell Systems laten zij zien dat jonge honden sneller verouderen dan mensen, terwijl dat bij oudere dieren afneemt.

De onderzoekers onderzochten veranderingen in het DNA die optreden tijdens veroudering. Deze epigenetische aanpassingen zorgen ervoor dat bepaalde genen minder goed gaan werken. Met behulp van bloedmonsters van ruim honderd labradors van verschillende leeftijden brachten ze in kaart hoe snel deze veranderingen zichtbaar worden. Door die veranderingen te vergelijken met wat er bij mensen gebeurt tijdens veroudering was het mogelijk hondenjaren om te zetten in mensenjaren.

Het onderzoek laat zien dat een hond van een jaar vergelijkbaar is met een mens van dertig. Dat is begrijpelijk, aangezien honden al voor hun eerste verjaardag geslachtsrijp zijn. Een hond van vier jaar is even ver verouderd als een mens van 52, en na het zevende hondenja..

