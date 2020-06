Thee heeft de naam gezond te zijn. Is het dat ook?

Thee heb je in allerlei soorten, maar mag alleen thee heten als de drank is getrokken van blaadjes van de plant Camellia sinensis. Kruidenthee is strikt genomen dus geen thee (want van andere planten getrokken), inclusief de bekende Rooibos. Want de Rooibos ‘thee’-zakjes bevatten naaldvormige bladeren van de Zuid Afrikaanse plant Aspalathus linearis.