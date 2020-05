Onderbroek

three pairs of boxer shorts hanging on a washing line on a rural hillside on a bright sunny clear sky day. (beeld iStock)

Het is een vraag die vaak aan de orde komt in vruchtbaarheidsklinieken. Strakke onderbroeken zouden zorgen voor een hogere temperatuur van de testikels en de aanmaak van gezonde zaadcellen in de weg staan. Wat is daarvan waar?

Om te beginnen wat anatomie. Waarom hangt het voortplantingsapparaat van mannen eigenlijk zo kwetsbaar tussen de benen? De evolutionaire verklaring schuilt in de tempe..

In hun bloedmonsters werden bovendien hogere concentraties FSH gemeten, een hormoon dat de aanmaak van spermacellen in de testis stimuleert. Volgens de onderzoekers gaan de testis meer FSH produceren om te compenseren voor de lagere spermaproductie door de verwarmende werking van strakke onderbroeken.

Is dit alles voldoende aanleiding om strakke onderbroeken te mijden voor wie kinderen wil? ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .