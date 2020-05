Het is onmogelijk om als mantelzorger geen stress te hebben

Toen haar ouders naar een verpleeghuis verhuisden, werd Anne Margriet Pot van een beleidsmaker voor mantelzorgers er ook zelf een. ‘Het is nog complexer dan ik me realiseerde.’

Als psycholoog, hoogleraar, diplomaat en beleidsmaker was Anne Margriet Pot al jaren bezig met langdurige zorg en dementie. Maar toen haar eigen ouders vrij onverwachts naar een verpleeghuis moesten verhuizen, werd haar werk heel persoonlijk. Haar vader zorgde voor haar moeder die dementie had, tot hij zelf een ernstig herseninfarct kreeg. In die periode schreef Pot haar persoonlijk ervaringen ..

Het boek is opgebouwd uit twaalf hoofdstukken die elk een dilemma behandelen. Neem je bijvoorbeeld alle waardevolle spullen van je ouders zelf mee naar huis of geef je ze aan hen mee met het risico dat ze zoekraken of zelfs gestolen worden? Aan het eind van elk hoofdstuk probeert Pot vanuit haar professionele rol naar de dilemma’s te kijken en adviezen te geven. Pot is strategisch adviseur Zorg..

