Krijg je minder calorieën binnen met alcoholvrij bier?

Genieten van de smaak, maar geen zin in de roes? Het alcoholvrije biertje is aan een flinke opmars bezig. Uit het Nationaal Bieronderzoek van vorige zomer blijkt dat ruim 47 procent van de ondervraagden maandelijks alcoholvrij bier drinkt. Een op de twintig bestelde biertjes in 2018 was alcoholvrij. Goed voor de gezondheid, en misschien ook voor de lijn. Want zitten er ook minder calorieën in dan in echt bier?

Een pilsje bevat per 100 milliliter rond de 45 calorieën. Twee derde daarvan komt van alcohol; de rest van koolhydraten, afkomstig uit de gerst. Mooi meegenomen dus, zo’n alcoholvrij biertje: haal de alcohol eruit, en twee derde van de calorieën verdwijnt. Dit rekensommetje gaat aardig op: een Heineken 0.0 bevat 21 calorieën per 100 milliliter, tegenover de 45 calorieën per 100 milliliter bij e..

Maar pas op. In sommige bieren zit weliswaar minder alcohol, maar dit wordt vaak gecompenseerd met toegevoegde suikers, zoals bij Radler. Radler is bier met toegevoegd frisdrank en bevat per 100 milliliter zo’n 40 calorieën. De alcoholvrije variant bevat per 100 milliliter 30 calorieën: weliswaar minder, maar veel in vergelijking met een normaal alcoholvrij biertje.

