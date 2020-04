Stel, je hebt een klant die niet tevreden is. Het geleverde product deugt niet of er is iets misgegaan met de dienstverlening. Vrijwel alle ondernemers, winkel- en receptiemedewerkers kennen dat gevoel. Wat kun je dan het beste doen? Als de levering langer duurt dan verwacht, kan een medewerker tegen de klant zeggen: 'sorry dat u langer moet wachten', maar ook 'dank u wel voor uw ge..





We schatten onze partner te slim in

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .