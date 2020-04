Ga je beter autorijden naarmate je ouder wordt?

Het is misschien wel de grootste ergernis van de sportievere weggebruiker. Een oudere op de weg die in alle rust optrekt bij het stoplicht. Vaak gaat de voet op het gas om de auto zo snel mogelijk in te halen. Maar wie van deze automobilisten rijdt het veiligst?

Zeker is dat jonge automobilisten de meeste brokken maken in het verkeer. Per afgelegde kilometer is het aantal ongevallen onder bestuurders tussen de 18 en 24 jaar vijf keer zo hoog als bij automobilisten tussen de 30 en 59 jaar. Het aantal ongevallen bij mannen onder de 24 is zelfs tien keer zo hoog.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeer (SWOV) is er bij een kwart van alle dodelijke verkeersongelukken een jonge bestuurder betrokken, terwijl slechts een tiende van de weggebruikers onder de 24 is. Dat komt doordat jongere bestuurders zich vaker laten verleiden onder invloed van alcohol of drugs te rijden, vaker onderweg hun telefoon gebruiken en meer risico’s nemen op de ..

