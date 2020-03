Waar komen nachtmerries vandaan en hoe kun je ze voorkomen?

Je wilt wegrennen, maar je benen werken niet mee. Je slaakt een gil, maar er komt geen geluid. Als je wakker schrikt, soms badend in het zweet, blijk je het allemaal gedroomd te hebben.

De oude Grieken en Romeinen dachten dat dromen een voorspellende waarde hadden. Julius Caesar droomde eens dat hij zijn moeder verkrachtte, waarop waarzeggers hem geruststelden: ‘De aarde is de moeder van iedereen en daarom verscheen ze in uw droom als moeder.’ De droom wees er volgens hen ongetwijfeld op dat hij voorbestemd was de wereld te regeren.

Inmiddels weten wetenschappers da..

Dromen zijn volgens Van der Werf vrijwel altijd emotioneel gekleurd, positief of negatief. Als die negatieve emoties ontsporen, kan een droom overgaan in een nachtmerrie. Stress speelt waarschijnlijk mee bij die ontsporing: je hersenen produceren dan een signaalstofje dat eigenlijk niet in de remslaap thuishoort, noradrenaline, waardoor emoties heftiger worden.

Slaaponderzoekers wete..

