Over gemberthee bestaan zoveel gezondheidclaims, het lijkt te mooi om waar te zijn. Is gemberthee wel zo gezond?

Antwoord op lezersvragen over gezondheid, voeding, leefstijl en psyche. Deze week: is gemberthee gezond?

Verse gemberthee drinken is hip, maar is het ook gezond? Op blogs wemelt het van de claims; de wortel zou ontstekingsremmend werken, het afweersysteem een boost geven en helpen bij afvallen. Alsof dat nog niet genoeg is, zou hij ook nog effectief zijn tegen alzheimer en het risico op darmkanker verkleinen.

Eén specerij met zoveel krachten, dat klinkt te mooi om waar te zijn. En inder..

Gemberwortel bevat interessante stoffen waarnaar behoorlijk wat onderzoek is gedaan, volgens voedingswetenschapper Renger Witkamp (Wageningen Universiteit). Daarbij zijn vaak kanttekeningen te plaatsen. Zo is de kwaliteit van sommige studies ondermaats of is het resultaat niet relevant genoeg voor mensen, omdat alleen is getest op cellen of proefdieren. Gemberpoeder reageert dan in een reage..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .