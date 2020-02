Experiment: Dit betekent drie weken vegan eten voor een 33-jarige

Ik ga drie weken veganistisch eten. Iets voor mensen met geitenwollensokken? Niet bepaald. De leefstijl zonder dierlijke producten is populair en supermarkten en horeca spelen er gretig op in. Van vegan chocolade ijs tot vleesvervangers; plantaardig eten blijkt een ware ontdekkingstocht.

Plantaardig. Wanneer ik dat woord hoor zie ik mezelf altijd even mijn krop sla knuffelen voor ik hem ongenadig in stukjes hak. Maar goed, plant en aardig in één woord gaat in dit geval over voedsel zonder dierlijke ingrediënten, en dat is wat ik drie weken lang ga eten. Dat betekent drie weken zonder ei, zuivel en vlees.

Geen gemakkelijke opgave voor een kaasmeisje als ik. Op de laatste dag voor mijn experiment eet ik één groot galgenmaal bestaande uit kwark, kwark en nog meer kwark. Ik heb nogal een voorraad in huis vanwege mijn krachttrainingen. Kwark zit bomvol eiwitten, precies wat mijn lijf nodig heeft om spieren op te bouwen. Wat ik die dag niet op krijg gaat naar vrienden. Omwille van de journalistiek..

