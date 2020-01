Het is januari, en dan letten we vaak extra op gezonder eten. Maar wat nu als je kinderen blijven zeuren om patat, en groente met afkeer terzijde schuiven? Straal uit dat je als ouder ge-wel-dig kunt koken, suggereert Braziliaans onderzoek, beschreven in het vakblad Appeti..

Zijn introverte mensen eenzamer?

Hoe komt het dat sommige mensen eenzaam worden en andere niet? Dat heeft voor een aanzienlijk deel met karakter te maken, ontdekte psychologe Susannah Buecker van de universiteit van Bochum in Duitsland. Ben je introvert aangelegd, van nature niet heel meegaand en vaak wat mopperig? Dan loop je meer risico eenzaam te zijn dan dat altijd blije, extraverte familielid, schrijven Buecker en haar co..

