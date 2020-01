Kun je van een spannende voetbalwedstrijd een hartaanval krijgen?

Sommige Engelse voetbalfans kregen bijna hartproblemen toen de wedstrijd van hun nationale elftal tegen Colombia in de zomer van 2018 wel erg spannend werd en eindigde in strafschoppen: fans met een Applewatch kregen een waarschuwing dat hun hartslag gevaarlijk snel opliep. Is dat ongezond, een sportwedstrijd kijken?