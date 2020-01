Trillend, blozend en zwetend op een feestje

Een beetje gevoelig zijn voor het oordeel van anderen is niet ongezond. Maar belemmert dit je in je dagelijks functioneren, dan is er sprake van een aandoening: de sociale-angststoornis (SAS). Een op de zestien mensen lijdt eraan.

Het komt wel voor bij de balie van de polikliniek psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat er zich mensen melden die in hartje winter alleen een blouse met korte mouwen dragen, omdat de kans dat ze gaan zweten of blozen dan het kleinst is. Er zijn ook mensen die ongewenst single zijn, omdat ze op een feestje niet op een ander durven af te stappen, uit..

Het zijn de typische kenmerken van een sociale-angststoornis (SAS). Typerend voor de aandoening is dat iemand bang is om in verlegenheid te worden gebracht en om door anderen negatief te worden beoordeeld, verklaart dr. Irene van Vliet, psychiater aan het LUMC. Vaak gaat dat gepaard met lichamelijke verschijnselen: blozen, trillen, transpireren. ‘Het feit dat anderen dat zouden kunnen zien e..

