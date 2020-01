De dankbaarheid van mensen geeft een geluksgevoel

De personeelstekorten in de zorg zijn groot, maar lopen sneller dan verwacht terug. Dat komt onder andere door herintreders en zijinstromers in de sector. Een voormalig schoonheidsspecialiste, een kantoormedewerker en een ICT-projectmanager vertellen over hun motivatie. 'Wat maak je je druk om een rimpel, wees blij dat je gezond bent!'





Steeds vaker laten mensen zich omscholen tot verpleegkundige, verzorgende IG'er of een ander zorggerelateerd beroep. Zo berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek in november 2019 dat de instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn sinds het laatste kwartaal van 2016 groter is dan de uitstroom. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor steeds sneller toe. In het tweede..

Overal in het land worden opleidingstrajecten aangeboden door werkgevers en onderwijsinstellingen, om mensen met levenservaring en een andere vooropleiding klaar te stomen voor een baan in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de psychiatrie of een van de andere takken. Wat zijn de drijfveren van deze zijinstromers, die hun vertrouwde kantoorbaan of goedbetaalde managementfunctie vaarwel zeggen? ■

