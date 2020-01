Leven zonder smartphone: het kan

Nederlanders zitten gemiddeld meer dan een maand per jaar op hun smartphone, bleek eerder dit jaar uit onderzoek. Ruim de helft van de gebruikers vindt hun smartphone een verrijking, tegelijk verlangt een derde naar een wereld zonder altijd maar bereikbaar zijn. Niek Kuijvenhoven heeft geen smartphone. ‘Wat ben ik blij dat ik per dag maar twee sms’jes krijg.’

Zelfbescherming, dat is voor Niek Kuijvenhoven (35) de belangrijkste reden geen smartphone te hebben. Korte tijd had hij er een samen met zijn vrouw om deel te kunnen nemen aan whatsapp-groepen met familieleden. ‘Ik greep er vaak automatisch naar en dat vond ik vervelend. Dat ik er nu geen heb, is puur zelfbescherming. Ik ken mezelf: als ik constant kan surfen of appen doe ik dat vaker dan i..

Rieks Hekman (27) is ook blij dat hij geen smartphone heeft die hem afleidt. ‘Dat ik er geen heb, liep gewoon zo. Maar het is wel een bewuste keuze er niet alsnog een aan te schaffen. Ik stoor mij eraan als mensen tijdens een gesprek op hun telefoon kijken. Daarnaast vind ik het geen prettig idee dat je altijd bereikbaar bent, dat lijkt mij niet gezond.’

