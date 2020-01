Den Haag

Dat schrijft Charlotte Bouwman op twitter. Bouwman is politicoloog, journaliste (ex-NRC), psychiatrisch patiënt en schrijfster van een boek over de situatie in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Ze is een invloedrijk twitteraar.

Bouwman roept iedereen op het manifest ‘Lijmdezorg’ te tekenen. Dat manifest roept de politiek op concrete veranderingen door te voeren in de GGZ, zodat personeelstekorten, wachtlijsten en het gebrek aan passende zorg kunnen worden aangepast. ‘Vooral mensen met complexe psychische aandoeningen zijn de dupe van alle hervormingen, decentralisaties en vastgelopen systeem. Te veel mensen worden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .