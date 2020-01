Naar de psycholoog om problemen vóór te zijn

Alsof het toch een beetje zielig was dat ze naar de psycholoog ging, schreef relatietherapeut Cocky Drost onlangs in haar column in het Nederlands Dagblad. Nadat ze op Twitter haar avonturen in de wachtkamer van de psycholoog had gedeeld, rolde er een golf van digitaal medeleven over haar heen. ‘Blijkbaar activeerde het woord psycholoog een hoop sympathie en bezorgdheid bij de medemens.’ Heel lief hoor, vond ze. ‘Maar wel een beetje ongemakkelijk’, want zo bijzonder vindt ze een bezoek aan de psycholoog nu ook weer niet. ‘Misschien vind je het schaamteloos, misschien vind je het dapper of kwetsbaar - voor mij is het heel gewoon. Ik ga naar de tandarts, de dokter en ook naar de psycholoog, dat idee.’

Toch snapt ze de reacties wel, zegt Drost. ‘Wie naar de psycholoog gaat, komt emotioneel gezien naakt te staan.’ Terwijl het helemaal niet slecht met je hoeft te gaan om naar de psycholoog te gaan, vindt de relatietherapeut. ‘Want dat gaat het niet met mij. Ik ga er zelf heen omdat het soms best druk in mijn hoofd kan zijn; de psycholoog helpt me om het weer op een rijtje zetten. Ik heb dat gedaan omdat ik weet waar mijn valkuilen liggen.’

Wanneer je het gevoel hebt dat het niet zo lekker gaat met je, is het beter om op tijd aan de bel te trekken, vindt Drost. ‘Want dan ben je, om het zo maar eens te zeggen, nog veel beter te behandelen en heb je zelf veel meer energie om aan verandering te werken.’ Of ze het andere mensen ook aan zou raden om naar de psycholoog te stappen, weet Drost niet. ‘Je kunt ook naar een coach gaan, dat helpt vaak ook erg goed. Voor een psycholoog heb je natuurlijk ook een doorverwijzing van de huisarts nodig.’

overbezorgd

Illustrator Joëlle van Arnhem deelde net als Cocky Drost haar ervaringen met de psycholoog en kreeg ook te maken met behoorlijk wat goedbedoelde steunbetuigingen op sociale media. ‘Ik zat niet zo lekker in mijn vel, zonder precies te weten wat er aan de hand was. Dus ging ik naar de huisarts, die mij naar de praktijkondersteuner stuurde. Daar moest ik bijhouden wat ik per uur voelde, maar dat werkte niet voor mij. Dus ben ik doorgestuurd naar de psycholoog. Uit de gesprekken die ik daar had werd me duidelijk dat ik me te vaak bezorgd maakte, waardoor ik terneergeslagen raakte. Na drie gesprekken zat ik weer lekker in mijn vel en nu ga ik af en toe preventief naar de psycholoog.’

Van Arnhem vond het best spannend om te delen dat ze naar psycholoog ging. ‘De happy-clappy-momenten delen op sociale media is niet zo lastig. Maar delen dat je naar de psycholoog gaat, daar lijkt toch een taboe op te rusten. Gelukkig kreeg ik veel positieve reacties.’ De illustrator had de psycholoog echt nodig om zich weer prettig te voelen, zegt ze. ‘Ik ben christen en ik merk dat veel christenen vaak denken: ik kom er wel uit door zelf uit te zoeken hoe ik negatieve gevoelens doorbreek. Maar dat werkt niet, terwijl ik na een bezoek aan psycholoog echt geholpen was omdat zij me bewust van bepaalde gedachten maakte.’

Van Arnhem vergelijkt haar bezoekjes aan de psycholoog met de jaarlijkse retraite die ze met haar man doet. ‘Mensen zeggen dan tegen mij: hebben jullie nu, zo jong nog, al huwelijksproblemen? Nee, gelukkig niet, zeg ik dan. We doen dit juist om problemen te voorkomen. Zo is het met de psycholoog ook. Want er zijn altijd wel dingen die niet helemaal lekker lopen, waardoor het handig kan zijn als er eens iemand naar kijkt die onpartijdig is.’

Psycholoog Bart Gooijer krijgt niet zo heel vaak te maken met mensen die een preventief bezoek aan hem brengen. ‘Maar wanneer kom je preventief? Want vaak speelt er toch iets. Er is ook geen harde grens tussen mensen die wel en mensen die geen problemen hebben. Iedereen heeft wel wat. Het kan natuurlijk best gebeuren dat mensen met sombere gevoelens naar mij toe komen. Door daar nu over te praten, kun je wellicht voorkomen dat je in de toekomst een depressie krijgt. Maar hier komt niemand die zegt: help me om een depressie te voorkomen. Wel zie ik mensen die gevoelens van angst of stress hebben in de spreekkamer. Soms voelen ze zelf aan dat het niet helemaal lekker loopt, maar het komt ook voor dat ze bij mij terechtkomen na signalen vanuit hun omgeving.’

Dat mensen niet zo snel op een psycholoog afstappen, begrijpt Gooijer wel. ‘Het gaat over je ik, je psyche. Dat we daar op beoordeeld worden bij de psycholoog, is soms eng.’ Natuurlijk kunnen mensen bij hem terecht, maar de psycholoog is niet per se de eerst aangewezen persoon wanneer je niet zo lekker in je vel zit. ‘Ik ben bijvoorbeeld ook psychosociaal therapeut. Daarvoor heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. De praktijkondersteuner van de huisarts kan vaak ook veel doen. Dat geldt ook voor een pastoraal werker. Het hangt er dus maar net vanaf wat mogelijk is in je omgeving.’

verhaal doen

Dat de gang naar de psycholoog niet altijd nodig is om grotere problemen te voorkomen, bewijst Annelies van Duijn. Haar man kreeg twee jaar geleden de diagnose vasculaire dementie. ‘We zijn direct verhuisd naar de plaats waar we vandaan kwamen, zodat de omgeving voor hem bekend zou zijn. De huisarts boekte een dubbele afspraak met mij. Ze liet me mijn verhaal doen en dat hielp echt. Want ik merkte dat ik me weleens nijdig kon maken als mijn man weer eens wat vergat. Daar voelde ik me achteraf schuldig over. Maar de huisarts zei: bedenk dat hij ook weer snel vergeet dat je boos was. Zo geeft ze me meer tips.’

Voor Van der Plas heeft de huisarts dus de functie van psycholoog. ‘Dat kan, omdat ik een goede band met haar heb. Ik heb die gesprekken echt nodig, anders zou ik het niet volhouden om voor mijn man te zorgen. Ik merk dat mensen in mijn omgeving hier erg positief op reageren. Dus: wanneer je problemen hebt, en er is iemand om er over te praten, doe het! Ik merk dat mensen zich soms schamen voor hun problemen, maar dat is echt niet nodig.’

Krijgen psychologen het niet te druk wanneer nog meer mensen van hun diensten gebruik willen maken? Je hoort inderdaad geregeld deze klacht in de media, zegt Bart Gooijer. ‘Zelf heb ik die indruk niet. Maar het gevaar bestaat, dat mensen een te groot geloof gaan hechten aan de maakbaarheid van het leven, waar een psychiater als Dirk de Wachter vaak voor waarschuwt. Het is gewoon niet mogelijk dat je jezelf altijd prettig voelt. Ik werk in het oosten van het land, en daar merk ik dat mensen niet zo snel op een psycholoog afstappen. In de Randstad is dat misschien vaker het geval.

De naam van Annelies van Duijn is gefingeerd, haar naam is bij de redactie bekend.