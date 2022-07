Het is hoogzomer en de mussen vallen van het dak. Je wilt gaan zwemmen, maar liever niet in een overvol zwembad. Dus je besluit om lekker buiten te zwemmen, in een meer of rivier. Maar waar mag je überhaupt zwemmen? En hoe weet je zeker of het water veilig genoeg is?

Op zwemwater.nl staat alle informatie die je nodig hebt om een veilige zwemplaats uit te kiezen. Het is onder andere opgezet door de Provincies en Rijkswaterstaat. De zwemplaatsen zijn duidelijk aangegeven op een interactieve kaart, die je kunt aanklikken voor meer informatie. Je kunt ook zoeken naar zwemplekken via een postcode, adres of je opgegeven locatie. Er is onder meer te lezen waar je mag zwemmen en hoe goed de waterkwaliteit van een zwemplek is. Je ziet ook welke voorzieningen in de buurt van de zwemplek zijn, zoals een café of toilet.

Zwemwater.nl hanteert vier kwaliteitsklassen voor de zwemplekken: uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht. De kla..

